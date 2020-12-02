Двойной стандарт: позиция Европы по терроризму

На протяжении истории последних ста лет европейские страны, возглавляемые Великобританией, Францией и Германией, своей колониальной политикой нанесли большой ущерб нашей стране, и этот ущерб наносился с большой интенсивностью в послереволюционные годы. Великобритания занимает особое место в конфликте с иранским народом: оккупация иранской территории, кража еды и продуктов питания у людей и голод с потерей 9 миллионов иранцев во время Первой мировой войны. Лондон также сыграл роль в отделении частей из иранской территории, совершении государственного переворота 1953 года, поддержке режима Саддама продажей всех видов оружия и т. д. Такие акты являются лишь примерами бесчеловечных действий Великобритании против иранского народа.

Франция после победы Исламской революции в Иране, помимо того, что стала убежищем для многих беглецов от пехлевийского режима, контрреволюционных элементов, и для лидеров и высокопоставленных членов лицемерной организации МЕК как одной из самых преступных террористических организаций. Французские лидеры без никаких проблем спланировали много заговоров против иранского народа. Объем французской военной помощи и продажи оборудования Ираку во время навязанной войны Ирану был таков, что он стал вторым по величине продавцом оружия Ираку после СССР. Самолеты Mirage, Super Standard с выхлопными ракетами, аэрокосмические вертолеты Aluma 4 Puma и Super Ferlon и ракеты Roland были среди французского оружия, использованного во время войны против иранского народа и иранских танкеров в Персидском заливе.

Кроме Германии, которая также поставила Саддаму химическое оружие, Франция была поставщиком химических бомб в Ирак, убив или ранив тысячи иранцев. Франция также отправила в Ирак военные советники, продала зенитные ракеты и способствовала в разведывательной области в Персидском заливе. В то время во французском кабинете министров даже велись дебаты о разрешении Ираку иметь ограниченный доступ к ядерному оружию.

Эти страны в послереволюционные годы своими антииранскими актами поддерживали экономические, политические и военные санкции США и сионистского режима. Они своим бездействию на самом деле приняли участие в экономической войне США против Ирана. Присоединение европейских стран к США в экономической войне против Ирана, в частности в период пандемии коронавируса, показало их поддельные утверждения по защите прав человека больше, чем раньше. Нетолько они никогда не сохранили приверженность своим обязательствам по ядерной сделке после выходе США из СВПД, но и обвиняют Иран в нарушении ядерного соглашения.

Смертельное молчание этих стран в отношении зверского убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде показывает еще один пример их мошенничества по Ирану.

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