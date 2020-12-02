Иран и Россия призвали к расширению культурного сотрудничества

Встреча прошла между культурным атташе посольства ИРИ в Москве Кахреманом Сулеймани, главой фонда исследований исламской культуры Ибн Сины в Москве Хамидом Хадави и директором издевательства «Садра» со стороны Ирана и заместителем директора секретариата российско-австрийского форума общественности «Сочинский Диалог» Марией Матвеевой и замдиректора управление президента российской федерации по научно-образовательной политике Андреем Картовым.

Стороны на этой встрече обменялись мнениями о путях развития культурного сотрудничества в свете традиционной дружбы, уходящей корнями в XVI-XX веков.

Переговоры прошли в рамках плана, представленного помощником президента РФ Андреем Фурсенко.

Культурный атташе посольства Ирана также выразил надежду, что переговоры принесут положительные результаты для расширения культурных отношений двух стран.

Хадави рассказал о достижениях своего фонда и сказал, что Фонд Ибн Сины постоянно сотрудничает с российскими научными и культурными центрами.

Стороны также выразили готовность проводить конференцию по вопросам культуры.

План Фурсенко по культурному взаимоотношению изучает процесс сотрудничества между Ираном и Россией в последние несколько веков и перспективы двусторонних отношений. План будет доработан после проведения научной конференции между Ираном и Россией в ближайшее время.

В прошлом году первый раунд культурных переговоров между иранскими и российскими деятелями науки и культуры был проведен в соответствии с указанными рамками.

Обе стороны договорились регулярно проверять выполнение плана.

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