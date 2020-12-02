2 дек. 2020 г., 14:09
Journalist ID: 2388
News Code: 84132638
0 Persons

Российский эксперт: убийство Фахризаде является неоспоримым преступлением

Российский эксперт: убийство Фахризаде является неоспоримым преступлением

Тегеран, 2 декабря, ИРНА - «Убийство Мохсена Фахризаде, иранского ученого-ядерщика, является государственным убийством и бесспорным преступлением», - заявил директор Института политических исследований и Группы мониторинга международного гражданского диалога России.

В среду Сергей Марков встретился с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали и выразил соболезнования и сочувствие иранскому народу и правительству в связи с убийством Мохсена Фахризаде.

На этой встрече директор Международной мониторинговой группы «Гражданский диалог в России», подчеркивая необходимость установления более тесных отношений между Ираном и Россией, назвал признание народов двух стран друг от друга путем создания подходящих условий для привлечения туристов одним из важных факторов в развитии отношений.

Ссылаясь на историю террористических актов сионистского режима против иранского народа и официальных лиц, иранский посол Джалали сказал, что «цель таких действий - дестабилизировать регион».

Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =