Было обсуждено двустороннее сотрудничество между иранской и итальянской полицией

В среду Маджид Карими на встрече с новым офицером итальянской полиции по борьбе с наркотиками в Иране Сальвадором Лабарброй упомянул о благоприятных и конструктивных отношениях между двумя странами в области сотрудничества полиции. «Мы надеемся воспользоваться этой возможностью в борьбе с незаконным оборотом и транзитом наркотиков», - сказал он.

«Повышение уровня сотрудничества между двумя странами посредством обмена опытом, использования существующих возможностей и возможностей может значительно помочь в борьбе с незаконным оборотом опиума на региональном и международном уровнях», - добавил он.