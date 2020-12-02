2 дек. 2020 г., 13:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84132606
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Было обсуждено двустороннее сотрудничество между иранской и итальянской полицией

Было обсуждено двустороннее сотрудничество между иранской и итальянской полицией

Тегеран, 2 декабря, ИРНА - На встрече со своим итальянским коллегой глава департамента по борьбе с наркотиками Сил правопорядка Исламской Республики Иран Маджид Карими подчеркнул необходимость укрепления и повышения уровня двустороннего сотрудничества между иранской и итальянской полицией.

В среду Маджид Карими на встрече с новым офицером итальянской полиции по борьбе с наркотиками в Иране Сальвадором Лабарброй упомянул о благоприятных и конструктивных отношениях между двумя странами в области сотрудничества полиции. «Мы надеемся воспользоваться этой возможностью в борьбе с незаконным оборотом и транзитом наркотиков», - сказал он.

«Повышение уровня сотрудничества между двумя странами посредством обмена опытом, использования существующих возможностей и возможностей может значительно помочь в борьбе с незаконным оборотом опиума на региональном и международном уровнях», - добавил он.

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