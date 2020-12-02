Иран вошел в число стран с технологией высокоэффективных газовых турбин

В прошлом году эффективность тепловых электростанций в Иране достигла наивысшего уровня в истории электроэнергетики и впервые выросла примерно до 38,56%.

В этом году, который назван годом «скачка производства», было принято решение достичь средней эффективности до 39%.

Одним из эффективных факторов повышения эффективности тепловых электростанций является превращение газовых электростанций на комбинированный цикл, который с реализацией этого важного КПД этих блоков увеличится примерно с 33% до 47- 50% и будет играть значительную роль в оптимальном расходе газового топлива.

Одним из способов повышения эффективности электростанций является использование газовых турбин F-класса.

В прошлом эта газовая турбина была разработана такими компаниями, как Siemens Germany, но благодаря внутренним возможностям данная технология производства возникла в стране.

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