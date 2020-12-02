Несмотря на санкции растущее движение страны продолжится во всех сферах: Рухани

«В то же время мы думаем, что с поражением в этой войне и максимальным давлением в следующем году ситуация будет иной. Не только потому, что ошибочная политика Трампа в отношении Ирана и мира потерпела неудачу, но и потому, что каждое пришедшее к власти правительство в Соединенных Штатах было вынуждено сдаться иранскому народу из-за провала экономической войны и максимального давления», - отметил он.

«Все мы знаем, что до прихода Трампа к власти некоторые люди, такие как сионисты, региональные реакционеры и экстремисты в Соединенных Штатах, выступали против ядреной сделки и изо всех сил пытались не добиться успеха, но им это не удалось, потому что предыдущая администрация США была немного знакома с политикой, менеджментом и миром. Когда он пришел к власти с помощью саудовских денег и из-за давления со стороны сионистов и экстремистов и, к сожалению, сделка, которая была полезна для стабильности региона и мира была нарушена», - сказал он.

«Сегодня мы обладаем большей ядерной мощью, чем когда-либо, и наши научно-исследовательские центры лучше работают», - добавил он.

«Сравнение статистики прошлых лет по всем отраслям, в том числе по ядреной промышленности, показывает, что ситуация, которая у нас сегодня, намного лучше, чем восемь лет назад», - заключил он.