2 дек. 2020 г., 11:32
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Посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Грузии

Посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Грузии

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Новый посол Исламской Республики Иран в Тбилиси Акбар Гасеми во вторник вручил верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Иранский посол призвал к расширению отношений между Тегераном и Тбилиси на фоне новых событий в регионе.
Президент Грузии поздравила посла ИРИ с новой миссией, выразив надежду на успешные связи двух стран в этот срок.
Гасеми в понедельник также вручил копию верительных грамот главе МИД Грузии.
Действующий посол Ирана в Грузии ранее служил замглавы департамента по информации и СМИ МИД ИРИ, главой департамента СМИ, послом ИРИ в Киеве, директором офиса по защите интересов Исламской Республики Иран в Каире и замглавы департамента по делам Ближнего Востока и стран северной Африки.
Бывший посол Ирана в Грузии был Джавадом Гавам-Шахиди, который с 2016 года начал свою работу.

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