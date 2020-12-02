Посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Грузии

Иранский посол призвал к расширению отношений между Тегераном и Тбилиси на фоне новых событий в регионе.
Президент Грузии поздравила посла ИРИ с новой миссией, выразив надежду на успешные связи двух стран в этот срок.
Гасеми в понедельник также вручил копию верительных грамот главе МИД Грузии.
Действующий посол Ирана в Грузии ранее служил замглавы департамента по информации и СМИ МИД ИРИ, главой департамента СМИ, послом ИРИ в Киеве, директором офиса по защите интересов Исламской Республики Иран в Каире и замглавы департамента по делам Ближнего Востока и стран северной Африки.
Бывший посол Ирана в Грузии был Джавадом Гавам-Шахиди, который с 2016 года начал свою работу.
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