Иран призвал международное сообщество противостоять сионистскому режиму

Сегодня по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла церемония с участием представителей стран-членов ООН.

Мероприятие, инициированное Комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по неотъемлемым правам палестинского народа, осудило незаконные действия сионистского режима на оккупированных палестинских территориях и выразило свою солидарность с палестинским народом.

"Сионистский режим ежедневно усиливает свои бесчеловечные действия против палестинцев благодаря поддержке некоторых постоянных членов Совета Безопасности. Режим также поставил под угрозу мир и стабильность в регионе Ближнего Востока, приняв агрессивные действия и политику на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и Ливане, и тайно планируя производство оружия массового уничтожения", говорится в послании Рухани.

"Исламская Республика Иран считает решение палестинского вопроса не путем нормализации отношений с этим незаконным режимом, а через единство исламских стран и международного сообщества и их решительные действия по противодействию агрессивной политике этого режима, направленной против прав человека", сказал президент Ирана.

В своем послании Рухани отметил, что Исламская Республика Иран, заявляя о своей полной солидарности с палестинским народом, вновь заявляет о важной ответственности международного сообщества, особенно ООН, за прекращение оккупации Палестины и оказание помощи народу этой земли в достижении неотъемлемых прав.