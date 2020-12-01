Как Байден может избежать ловушек, расставленных противниками ядерной сделки с Ираном

Об этом написал бывший иранский дипломат и специалист по политике на Ближнем Востоке в Принстонском университете Хосейн Мусавиан в статье в Мiddleeasteye.

На прошлой неделе был убит главный ученый-ядерщик Ирана Мохсен Фахризаде. Трое неопознанных американских официальных лиц сообщили New York Times, что за убийством Фахризаде стоял Израиль.

Всего за несколько дней до убийства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и госсекретарь США Майк Помпео провели секретное ночное свидание посреди арабской пустыни, чтобы обсудить тайную операцию, и ужесточение экономических санкций в последние недели пребывания президента Дональда Трампа у власти, сообщили израильские источники.

За годы до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Израиль совершил чудовищные террористические акты, убив пятерых иранских ученых-ядерщиков, которые теперь являются почитаемыми мучениками Ирана. В их числе: Ардешир Хоссейнпур, Масуд Алимохаммади, Маджид Шахриари, Дариуш Резаинеджад и Мостафа Ахмади Рошан. Израиль также попытался убить Ферейдона Аббасси, главу иранского атомного агентства, но безуспешно.

Это последнее убийство, которое занимает второе место после убийства генерал-майора Касема Сулеймани в январе прошлого года, является наиболее гротескным и бесчеловечным применением насилия против иранских официальных лиц в эпоху после СВПД. Фахризаде был не только крупным ученым-ядерщиком, но и сыграл решающую роль в разработке отечественных наборов для тестирования Covid-19 и вакцин, чтобы помочь стране справиться с пандемией.

Время этого убийства не случайно. Избранный президент США Джо Байден объявил, что его администрация вернется в СВПД. «Я предложу Тегерану надежный путь назад к дипломатии. Если Иран вернется к строгому соблюдению ядерной сделки, Соединенные Штаты присоединятся к соглашению в качестве отправной точки для последующих переговоров», - заявил Байден. Цель атаки состояла в том, чтобы помешать этой политике.

Не менее важно, что президент Ирана Хасан Рухани сказал, что решить проблемы между Ираном и США «будет очень легко», если администрация Байдена приложит усилия, чтобы вернуться к ситуации, которая существовала до 20 января 2017 года. Рухани добавил, что "политика Ирана заключалась в выполнении обязательств обязательствами, действиях действиями и деэскалации за счет деэскалации".

Однако верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи занял иную позицию: «ведя переговоры в течение нескольких лет, мы пытались, но безуспешно». Это заявление ясно демонстрирует, что верховный лидер крайне подозрительно относится к тому, что переговоры когда-либо сулили добро Ирану. Выход администрации Трампа из СВПД и такие преступления, как убийство Сулеймани и Фахризаде, являются еще одним свидетельством того, что взгляды верховного лидера по этому поводу более реалистичны, чем взгляды Рухани.

Похоже, что Байден рассматривает возвращение к СВПД как прелюдию к более широкому процессу переговоров с Ираном по другим вопросам, таким как потенциал баллистических ракет и их роль в регионе. Но Байден должен обратить внимание на реалии иранской политической сцены.

Опрометчивая политика администрации Трампа по максимальному давлению с последующим введением самых жестких экономических санкций в современной истории поставила иранский народ в худшее экономическое положение со времен революции 1979 года. Результатом стало откровенное разочарование умеренных сил в переговорах с США.

На парламентских выборах 2020 года фракция Принципалистов одержала беспрецедентную победу, получив 221 место из 291 в иранском парламенте. Многие кандидаты-реформисты были исключены Советом стражей. Следовательно, вполне предсказуемо, что следующий президент Ирана, скорее всего, будет из фракции Принципалистов на предстоящих выборах 2021 года. Находясь в Тегеране, у меня была возможность поговорить с некоторыми политиками-принципалистами о выборах в США. Они считают, что и республиканцы, и демократы хотят смены режима в Иране; Демократическая администрация более сложна и в то же время опасна, потому что, в отличие от Трампа, она использует многосторонний подход к давлению на Иран.

Это усложняет работу с такой администрацией. В результате они считают, что Ирану следует избегать переговоров с администрацией Байдена по целому ряду вопросов, включая СВПД, баллистические ракеты, региональные вопросы и многое другое. Инаугурация нового президента США совпадет с началом президентской кампании кандидатов на предстоящих в июне выборах в Иране. Кажется очевидным, что к тому времени, когда Байден будет приведен к присяге, президент Рухани будет в последние месяцы своего правления. Ожидать, что его администрация добьется чего-то серьезного в отношении американо-иранских отношений, нереально, кроме как возродить СВПД.

Для администрации Рухани возрождение СВПД так же важно, как и для Байдена и его команды. Не будем забывать, что, как и Байден, его вероятный госсекретарь Тони Блинкен и глава национальной безопасности Джейк Салливан были и остаются решительными сторонниками СВПД и даже участвовали в его формировании.

Отмена санкций

Во-первых, на оставшийся период правления администрации Рухани возвращение США в СВПД не должно сопровождаться предварительными условиями и зависеть от распространения его на вопросы, выходящие за рамки ядерной проблемы Ирана. Такой подход отбросит переговорный процесс по возрождению СВПД, поскольку сдерживать антиамериканские настроения среди иранцев после убийства Сулеймани и Фахризаде — непростая задача.

Во-вторых, СВПД следует выполнять всесторонне. Когда был подписан СВПД, первичные санкции США препятствовали его правильному осуществлению и мешали полной доставке экономических выгод Ирану. Следовательно, для того, чтобы Иран, США и другие мировые державы полностью соблюдали условия СВПД, основные санкции США должны быть приостановлены.

В-третьих, региональные проблемы, такие как обычные и нетрадиционные вооружения, следует решать на региональном уровне, коллективно, на основе многостороннего подхода. У Саудовской Аравии есть ракеты китайского производства с дальностью действия до 5000 километров в дополнение к секретной ядерной программе. У Израиля есть ракета "Иерихон" с дальностью действия 5000 километров, которая может нести ядерную боеголовку в одну тонну и сотни единиц ядерного оружия. Западный шум - это иранские ракеты с максимальной дальностью полета 2000 км и ядерная программа с нулевым уровнем ядерных бомб.

Что делать Байдену?

Весьма вероятно, что следующий избранный президент Ирана будет от фракции Принципалистов, которая затем получит шанс создать единое правительство в Иране, учитывая, что в парламенте также доминируют Принципалисты.

Это объединенное правительство во главе с принципалистами, безусловно, будет иметь большую автономию в принятии решений, потому что ему больше доверяет верховный лидер Ирана. Более того, верховный лидер принимает окончательные решения по внешней политике, и, как и Центральное командование США, Стражи исламской революции играют ключевую роль в региональных вопросах.

Чтобы открыть двери для взаимодействия со следующей иранской администрацией по другим вопросам, выходящим за рамки ядерного вопроса, Байдену необходимо возродить СВПД, исключить Корпус стражей исламской революции из списка террористических организаций и отменить санкции против высоких должностных лиц Ирана, включая верховного лидера Ирана.