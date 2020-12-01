Верховный представитель ЕС назвал убийство иранского ученого-ядерщика уголовным преступлением

"К сожалению, это не метод решения проблем. Мы не можем предотвратить превращение Ирана в ядерную державу, убив их экспертов и ученых-ядерщиков", сказал Боррель.

Некоторые не хотят возобновления ядерной сделки, и мы пытались сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), несмотря на выход Соединенных Штатов из него.

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.