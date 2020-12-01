Рухани обещает предотвратить экономическую нестабильность в Иране

Президент Рухани сказал, что враг возмущен тем, что не может достичь своих целей, чтобы помешать развитию экономики Ирана. "Два с половиной года максимального давления США на Иран не смогли нарушить спокойствие в стране, и поэтому администрация США стремится направить негативные волны на иранскую экономику за последние несколько недель, прежде чем президент США Дональд Трамп покинет свой офис", сказал президент.

Люди уверены, что политика экономического сопротивления сработала, и тем, кто вводит санкции, придется вернуться с того пути, который они выбрали, сказал президент Рухани, добавив, что есть положительные предположения о будущем Ирана и поведение экономических активистов на разных рынках указывает на эти положительные сигналы.