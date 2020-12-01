В Иране ежегодно проводится 6 тыс. операций по пересадке роговицы

«Кроме Ирана, остальные старны Ближнего Востока импортируют роговицы из европейских стран», отметила она, добавив, что находятся банки хранения глаз в Тегеране, Мешхеде и Ширазе.
По её словам, в Индии также работают несколько эффективных банков хранения глаз.
«Иран занимает первое место по пересадке роговицы в регионе», отметила доктор Резаи, добавив, что ежегодно более 6 тыс. пересадке роговицы проводятся в стране.
Она также заявила о производстве иранского раствора для хранения роговицы, который позволяет хранение роговицы глаза при температуре от 2 до 14 градусов в течение 14 дней.
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Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Единственный банк хранения глаз на Ближнем Востоке находится в Иране, и ежегодно проводится 6 тыс. операций по пересадке роговицы в стране. Об этом сообщила преподаватель медицинского университета имени Шахида Бехешти Можган Резаи во вторник.
«Кроме Ирана, остальные старны Ближнего Востока импортируют роговицы из европейских стран», отметила она, добавив, что находятся банки хранения глаз в Тегеране, Мешхеде и Ширазе.
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