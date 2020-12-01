В Иране ежегодно проводится 6 тыс. операций по пересадке роговицы

«Кроме Ирана, остальные старны Ближнего Востока импортируют роговицы из европейских стран», отметила она, добавив, что находятся банки хранения глаз в Тегеране, Мешхеде и Ширазе.

По её словам, в Индии также работают несколько эффективных банков хранения глаз.

«Иран занимает первое место по пересадке роговицы в регионе», отметила доктор Резаи, добавив, что ежегодно более 6 тыс. пересадке роговицы проводятся в стране.

Она также заявила о производстве иранского раствора для хранения роговицы, который позволяет хранение роговицы глаза при температуре от 2 до 14 градусов в течение 14 дней.

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