Международный конгресс по наукам и нанотехнологиям пройдет в Мешхеде

Секретарь конгресса Махмудреза Джафари во вторник сообщил ИРНА, что данный конгресс пройдет при поддержке Иранской ассоциацией нанотехнологий и с участием исследователей и экспертов в области наномедицины, нанобиотехнологии, нанофизики и нанохимии 17-18 февраля следующего года.

По его словам, такие профессора, как Хадем Хоссейни и Биджан Алмасиан из США, Фаранак Зока из Калифорнийского университета, Лиф Хуанг из университета Северной Каролины, Александр Сейф-Алиан из Великобритании и Алиреза Мошфег из технологического университета имени Шариф выступят с речью в этом конгрессе.

«Этот конгресс пройдет в областях наномедицины, нанобиотехнологии, нанохимии, нанофизики, наноэлектромеханических систем, конвергенции науки и технологий, предпринимательства и коммерциализации, соображений и правил нанобезопасности, построения и описания наноструктуры, расчетов и моделей», добавил он.

Медицинский университет Мешхеда считается одним из ведущих вузов Ирана на северо-востоке страны.

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