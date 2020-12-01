Иран обогащает 250-300 кг урана в месяц, сказал Рабии

"Эта сумма примерно равна производственным мощностям страны до вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", сказал Рабии на брифинге.

Комментируя убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, Рабии сказал, что террористы не достигнут своих целей. По его словам, террористы не могут убить ядерные знания и знания в области обороны Ирана.

"Нарушение спокойствия граждан, разочарование иранцев в преодолении политики максимального давления, создать путаницу в стратегии Ирана и заставить его действовать на территории врага, и, наконец, подорвать безопасность региона и закрыть все надежды для мира и спокойствия были главными целями этого теракта", сказал Рабии.

Он подчеркнул, что иранский народ оставляет за собой право решительно ответить на убийство Фахризаде.