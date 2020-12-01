19 стран мира осудили односторонние санкции США

Более 38 стран приняли участие в этом вебинаре, который прошел по инициативе Ирана, Кубы и Венесуэлы. Послы и постоянные представители 16 стран, спецдокладчик односторонних действий США и их воздействия на права человека и глава Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг (UNOSSC) также выступили с речью на этом заседании.

В конце вебинара 19 стран, включая Иран, Россия, Китай, Южная Африка, Пакистан, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Мьянма, Сирия, Намибия, Палестина, Беларусь, Северная Корея, Зимбабве, Боливия, Бурунди, Эритрея и Лаос выступили с совместным заявлением, и осудили односторонние действия США.

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