Убийство иранского ученого и молчание избранного президента США

Самый важный вопрос, поднятый международными СМИ в связи с убийством Фахризаде и его связью с новой администрацией США, заключается в том, что сионистский режим при поддержке администрации Дональда Трампа отчаянно ищет какие-либо основания для того, чтобы мешать формированию межправительственной дипломатии между следующей администрации Соединенных Штатов и Ираном.

Избранный президент США Джо Байден уже заявлял о своем желании вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе после формирования нового правительства. Естественно таким режимам, как Тель-Авиву и Эр-Рияду не нравится этот вопрос, а администрация Дональда Трампа, ставшая причиной выхода Вашингтона из этого международного соглашения, без сомнения, не хочет, чтобы Вашингтон вернулся в СВПД.

Режимы, которые хотят вечной смерти дипломатии между Тегераном и Вашингтоном интерпретируют молчание Байдена в таких обстоятельствах в своих интересах. Однако любое суждение об этом молчании было бы далеко от истины без четкой позиции высокопоставленного члена демократов.

Хотя Байден хранил молчание, но некоторые из членов его партии писали в Твиттер о необходимости дипломатии с Ираном, а также об опасных последствиях убийство иранского ученого для глобальной безопасности.

Но тот факт, что европейская тройка до сих пор отказалась осудить этот теракт и заняла относительно нейтральную позицию, может быть связано с молчанием высокопоставленных лиц в будущей администрации США. Европейцы, которые всегда следовали политике Вашингтона, возможно, не захотят снова идти впереди Байдена. Им все равно что Трамп примет в последние дни своего президентства, но теперь их глаза обращены только на язык и поведение следующего президента Вашингтона.