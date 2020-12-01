Посол ИРИ в Женеве призвал ООН отреагировать на убийство иранского ученого-ядерщика

Указав на ярких доказательств о причастности сионистского режима к этому преступному действию, иранский посол назвал убийство иранского ученого «явным нарушением международных правил, права человека и всех моральных ценностей». Багаи также предупредил об опасных последствиях государственного терроризма вместо верховенства закона, международного мира и безопасности.

Посол ИРИ при ООН в Женеве также заявил о научных и исследовательских деятельностей Фахризаде в области производства тест-системы коронавируса и вакцины от COVID-19, назвав его жестокое убийство явным признаком злобы виновных в отношении научно-технического развития Ирана. Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран продолжит свой путь научного прогресса, несмотря на все давления.

Он напомнил об ответственности механизмов ООН по правам человека, в частности Управление Верховного комиссара по правам человека, против таких действий, которые являются явным примером государственного терроризма и нарушают право на жизнь мирных людей. Он также призвал Верховного комиссара ООН по правам человека осудить это убийство.

Ранее, спецдокладчик ООН Аньес Каламар 27 ноября в Twitter назвала этот трусливый теракт трансграничным целенаправленным убийством.

Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

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