1 дек. 2020 г., 00:52
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News Code: 84130452
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Иран призвал генерального директора ООН в Вене осудить убийство иранского ученого

Иран призвал генерального директора ООН в Вене осудить убийство иранского ученого

Тегеран, 1 декабря, ИРНА - Посол и Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади, решительно осудив убийство Мохсена Фахризаде, направил письмо Генеральному директору Управления Организации Объединенных Наций в Вене.

«Сегодня правозащитники и международные организации сталкиваются с серьезным историческим испытанием и должны нести ответственность перед иранским народом», говорится в письме.

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.

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