30 нояб. 2020 г., 16:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84130071
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Предложение Ирана одобрено Международной федерацией ушу

Предложение Ирана одобрено Международной федерацией ушу

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - Глава медицинского комитета Федерации ушу Ирана Амираббас Лашгари объявил об утверждении санитарных инструкций Ирана, одобренных Международной федерацией ушу, для проведения различных соревнований по ушу по всему миру.

«Для проведения соревнований внутри страны нужен протокол. Соответственно, мы подготовили протокол по этому поводу и отправили его в федерацию спортивной медицины», - отметил он.

«Мы поняли, что эта инструкция может иметь международное значение, потому что в ней есть все правила проведения различных мероприятий по ушу. Вот почему мы представили его Международной федерации и сказали, что этот протокол может проложить путь к соревнованиям по ушу для защиты здоровья всех спортсменов и тренеров», - добавил он.

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