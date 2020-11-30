Предложение Ирана одобрено Международной федерацией ушу

«Для проведения соревнований внутри страны нужен протокол. Соответственно, мы подготовили протокол по этому поводу и отправили его в федерацию спортивной медицины», - отметил он.

«Мы поняли, что эта инструкция может иметь международное значение, потому что в ней есть все правила проведения различных мероприятий по ушу. Вот почему мы представили его Международной федерации и сказали, что этот протокол может проложить путь к соревнованиям по ушу для защиты здоровья всех спортсменов и тренеров», - добавил он.