Экспорт алюминиевой цепочки из Ирана вырос на 56%

Согласно таблицам таможенной статистики Исламской Республики Иран, стоимость экспорта горнодобывающей и минеральной промышленности в период этого отчета достигла более трех млрд. 49,4 млн. долларов.

Согласно этому исследованию, объем экспорта алюминиевых цепей и изделий в период данного отчета составил 61 147 тонн, что на 84% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Импорт алюминиевых цепей и изделий также достиг 102 и 91 тонны за первые семь месяцев этого года, что на 102 процента больше по сравнению с прошлым годом, а его стоимость составила 154,3 млн. долларов, что на 11% больше по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года.