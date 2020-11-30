Иран пригласил участников ШОС принять участие в строительстве железной дороги Чабахар-Захедан

Эсхаг Джахангири сегодня на 19-м заседании Совета премьер-министров Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в Индии в режиме видеоконференции, поблагодарив вице-президента Индии Ванкаю Найдо за организацию встречи, сказал, что «в сегодняшнем мире повышенного риска региональные институты являются одним из наиболее эффективных механизмов управления и решения региональных, глобальных и даже национальных проблем. Таким образом, члены Шанхайской организации сотрудничества могут сыграть важную роль в развитии и прогрессе, воспользовавшись огромным потенциалом и возможностями многостороннего сотрудничества».

По словам первого вице-президента, «создав региональный транзитный и транспортный центр в рамках Шанхайской организации сотрудничества, мы сможем облегчить и развивать экономическое сотрудничество в большей степени, чем раньше».

«С этой целью пропускная способность порта Чабахар может рассматриваться как фактор процветания коридора Север-Юг и инициативы Китая «один пояс — один путь», - указал он.

«Пользуясь случаем, приглашаю другие страны, особенно членов Шанхайской организации сотрудничества, принять участие в этом великом проекте», - заключил Джахангири.