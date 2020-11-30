Россия: следующее заседание Совместной комиссии по СВПД состоится 16 декабря

Михаил Ульянов написал в понедельник в Твиттере, что встреча пройдет в Вене на уровне политических руководителей МИД.

По его словам, «эта встреча дает возможность обсудить продолжение деятельности, направленной на поддержание СВПД и планирование будущих консультаций МИД».

Совместная комиссия по СВПД обычно собирается ежеквартально для проверки выполнения этого соглашения. Последнее собрание участников прошло в сентябре прошлого года с задержкой на три месяца из-за распространения коронавируса.