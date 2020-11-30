30 нояб. 2020 г., 16:04
Journalist ID: 2388
News Code: 84130005
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Россия: следующее заседание Совместной комиссии по СВПД состоится 16 декабря

Россия: следующее заседание Совместной комиссии по СВПД состоится 16 декабря

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - В понедельник представитель России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов объявил, что 16 декабря состоится заседание Совместной комиссии Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Михаил Ульянов написал в понедельник в Твиттере, что встреча пройдет в Вене на уровне политических руководителей МИД.

По его словам, «эта встреча дает возможность обсудить продолжение деятельности, направленной на поддержание СВПД и планирование будущих консультаций МИД».

Совместная комиссия по СВПД обычно собирается ежеквартально для проверки выполнения этого соглашения. Последнее собрание участников прошло в сентябре прошлого года с задержкой на три месяца из-за распространения коронавируса.

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