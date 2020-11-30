Порт Чабахар – первый иранский порт с иностранными операторами

Стратегический иранский порт Чабахар на юго-востоке Ирана дает стране возможность развивать экономические и торговые отношения с соседними странами.

Агаи назвал Индию как одним из иностранных операторов, присутствующих в Чабахаре.

Иранский чиновник отметил, что Индия может использовать возможности порта Чабахар без помощи Пакистана, и передавать товары в Афганистан.

«Чабахар является важным портом и недорогим маршрутом для доступа в страны региона, особенно в Афганистан и Центральную Азию, и в настоящее время имеется портовая инфраструктура и стратегическое оборудование для разгрузки и погрузки до 15 млн тонн товаров в год», отметил он, добавив, что данный порт с доработкой железной дороги Захедан-Чабахар ещё больше расширяется.

Он назвал привлечение местного и иностранного капитала, доработка железнодорожной и портовой инфраструктуры необходимостью для развития Чабахара.

Агаи подчеркнул, что порт Чабахар может сыграть ключевую роль в передаче товаров стран Средней Азии благодаря своей стратегической позиции.

Порт Чабахар является самым дешёвым, безопасным и надежным путем соединения двух самых густонаселенных рынков мира, включая 21 страну в Индийском океане с населением около 2 млрд. человек и страны Центральной Азии, Кавказ и Восточную Европу с населением около 800 млн. человек.

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