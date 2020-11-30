Объем экспорта Ирана в Сирию составил 73 млн долларов

Он отметил, что за указанный период также объем импорта из Сирии в Иран составил 10 млн долларов.

По его словам, с началом политического кризиса в Сирии объем товарооборота Ирана и Сирии сократился, и в 2018 году достиг 105 млн долларов.

В 2010 году объем торговли Ирана и Сирии составил 550 млн долларов. Иран экспортировал товары в Сирию на сумму 520 млн долларов, и Сирия импортировал продукции в Иран на сумму 10 млн долларов.

Он отметил, что объем экспорта иранских компаний в области технических услуг с 2008 по 2018 гг. составил 2,2 млрд долларов.

Пилтан назвал создание торгового центра частным сектором и формирование совместной палаты двух страны главным шагом в развитии торговых отношений двух стран.

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