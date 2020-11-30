Судебная власть: Фахризаде - герой «нейтрализации санкций и угроз»

«Большинство угроз и санкций было в сфере ядерной и оборонной промышленности страны, но Фахризаде, создав власть в этой сфере, нейтрализовали санкции», - отметил он.

«Генеральный прокурор в сотрудничестве с Генеральным штабом вооруженных сил, судебной властью вооруженных сил, службами разведки и безопасности учредит специальную рабочую группу для судебного преследования террористов», - сказал он.

«Западные страы, призывающие к сдержанности перед лицом убийства, на самом деле дают зеленый свет террористам», - добавил он.

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.