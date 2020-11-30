30 нояб. 2020 г., 13:21
Journalist ID: 2388
News Code: 84129733
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Иран присоединился к мировой программе DEEP

Иран присоединился к мировой программе DEEP

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - Генеральный директор Иранской диабетической ассоциации Алиреза Эстегамати объявил, что Исламская Республика Иран присоединилась к Глобальной программе (Disease Experience Expert People) DEEP компании Novo Nordisk в качестве двадцатой страны.

Глобальная программа DEEP, реализуемая Novo Nordisk, направлена ​​на то, чтобы дать возможность людям с хроническими заболеваниями, такими как диабет или ожирение, поделиться своим опытом с общественностью, должностными лицами, лицами, принимающими решения, и профессионалами. В Иране члены DEEP также представлены ассоциациями, работающими в области борьбы с этой болезнью.

«В Соединенных Штатах существует более 1,5 миллиона ассоциаций и десятки миллионов ассоциаций в мире», - сказал Алиреза Эстагамати на открытии программы DEEP в Иране в понедельник. «По некоторым оценкам, 1,4 миллиарда человек во всем мире поддерживают неправительственные организации», - сказал он.

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