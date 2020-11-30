Покушение на иранского ведущего ученого не останется без ответа: глава минобороны ИРИ

«Мы обязательно будем преследовать виновных до конца, и преступники должны знать, что они будут наказаны за свои действия», отметил он на церемонии прощания с ученым-ядерщиком Мохсена Фахризаде в Тегеране, которую транслировало государственное телевидение.

"Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа", - добавил он.

По его словам, целью убийства было подорвать сплоченность общества, но у стоящих за покушением этого не получилось.

Генерал Хатами сообщил о том, что бюджет Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана удвоится в следующем году.

Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

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