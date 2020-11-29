Иран даст рассчитанный и решительный ответ на убийство физика-ядерщика

"Несомненно, Иран даст рассчитанный и решительный ответ преступникам, укравшим мученика Мохсена Фахризаде у иранской нации", заявил Харрази.

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.