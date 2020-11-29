Сотрудничество в строительстве электростанций — новая глава в ирано-российских отношениях

Ускорить реализацию соглашений в области нефти и энергетики, линий передачи нефти и газа, сотрудничества в нефтяных месторождениях, развития отношений в области энергетики , а также сближения Ирана и России по международным вопросам, включая сотрудничество в рамках ОПЕК и не входящих в ОПЕК остаются самыми важными вопросами между двумя странами.

В ближайшее время начнется строительство ТЭС «Сирик» в провинции Хормозган мощностью 1400 мегаватт, которая будет возводиться за счет российского кредита в объеме 1,4 миллиарда евро. Она стала одним из последних соглашений, достигнутых между Ираном и Россией.

Ранее также министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил, что в ближайшее время начнется строительство ТЭС «Сирик» за счет российского кредита.

В последние годы Иран стремится увеличить долю электростанций на возобновляемых источниках энергии. По данным министерства энергетики ИРИ, в прошлом иранском году электростанции Ирана произвели 328 миллионов мегаватт-часов.