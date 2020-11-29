Иранские и европейские компании обмениваются идеями

Большая конференция по вопросам торгово-экономических отношений Ирана и ЕС пройдет в режиме онлайн с 14 по 16 декабря текущего года. На мероприятии иранские и европейские компании получат возможность обмена идеями и опытом, а также выявить своих потенциальных деловых партнеров и общаться с ними.

Эта трехдневная конференция организована в сотрудничестве с Организацией развития торговли Ирана, Международным торговым центром Европейского Союза и Итальянским институтом Амброзетти, а также при поддержке Международного центра взаимодействия науки и технологий при вице-президента по науке и технологиям. Желающие могут зарегистрироваться на сайте https://www.europeiranbusinessforum.com/.