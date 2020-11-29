29 нояб. 2020 г., 15:31
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В Иране представлен раствор для хранения роговицы

В Иране представлен раствор для хранения роговицы

Тегеран, 29 ноября, ИРНА – Раствор собственного производства для хранения роговицы под названием «Синасол» сегодня был представлен в тегеранской больнице Лабафинежад.

Глава центра офтальмологических исследований Университета медицинских наук им. Шахида Бехешти Мохаммад Али Джавади в воскресенье на церемонии представления этого препарата заявил, что Ирану ежедневно нужен 8000 флаконов раствора для хранения роговицы.
Он назвал цену каждого иностранного флакона данного раствора 32 долларов.
По его словам, раствор для хранения роговицы был разработан иранскими исследователями при поддержке компании «Сина Дару» в течение 4,5 лет.
Данный раствор позволяет хранение роговицы глаза при температуре от 2 до 14 градусов в течение 14 дней.
Ранее раствор для хранения роговицы импортировался в Иран из США.

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