Иран лидирует в научной дипломатии мира

Он отметил, что развитие научной дипломатии на международном уровне является одним из основных принципов Исламской Республики Иран. Одним из важных показателей научного партнерства является доля публикации последних совместных международных научных результатов от общего объема научных публикаций страны.

«По данным Scopus, доля научной дипломатии Ирана в 2020 году достигла 31%, если сравнивать долю партнерства страны в 2018 и 2019 годах, можно сказать, что Иран лидирует в мировой научной дипломатии с ростом на 14%», отметил он.

Он добавил, что объем научного вклада исследователей страны за последние 10 лет увеличился с 17% в 2011 году до 31% в 2020 году. «Темпы роста особенно в последние пять лет ускорились.

«После Ирана, страны с наибольшим ростом научной дипломатии (6%) считаются Польшей, Великобританией и Тайваню», - сказал он. Кроме того, среди исламских стран у Малайзии был самый высокий рост после Ирана, который составлял пять процентов.

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