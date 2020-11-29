Обнуление экспорта иранской нефти – неисполняемое желание Трампа

В последние дни власти Белого дома вместо того, чтобы говорить о реализации или провале политики обнуления экспорта иранской нефти, сосредоточены на размере ущерба иранской экономике от этой политики. Ранее Госдепартамент США утвердил в своем отчете, что страна нанесла ущерб нефтяным доходам Ирана в размере 70 миллиардов долларов путем политики максимального давления в отношении ИРИ.

На самом деле, неспособность Трампа реализовать эту стратегию привела к отставке многих ключевых игроков в Государственном департаменте, включая главу «группы действий по Ирану» Брайана Хука. Он был назначен на этот пост, чтобы ужесточить санкционный режим и сократить экспорт иранской нефти до нуля.

Несмотря на тот факт, что эмбарго на иранскую нефть представило Ирану новые возможности, и освободило Тегеран от зависимости от нефти, но политика Вашингтона свидетельствует о бесчеловечном поведении администрации Трампа. Власти Исламской Республики назвали такое поведение «экономическим терроризмом».

Президент ИРИ Хасан Рухани в сентябре текущего года оценил ущерб иранской экономике от санкций США 150 млрд долларов с 2018 по 2020 гг. «США препятствуют закупке Тегераном медикаментов, лекарств и продуктов питания путем несправедливых, негуманных и незаконных антииранских санкций. Мы ранее не видели таких жестоких людей в Белом доме. Они совершают величайшее злодеяние в истории», отметил Рухани.

США под руководством Дональда Трампа приступают к экономическому терроризму против Ирана. Хотя глава Белого дома предусматривает «исключения» для экспорта гуманитарных продуктов и лекарства в Иран, но на самом деле банковские санкции не позволят Тегерану импортировать медикаменты и лекарства.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

