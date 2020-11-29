Убийство иранского ученого откроет новую главу в прогрессе страны, заявил Галибаф

"Враги Ирана, снова использовавшие методы убийства как одно из самых бесчеловечных действий, показали, что они боятся увеличения мощи Ирана и решили устранить иранских ученых, чтобы противостоять иранскому народу", сказал Галибаф на пленарном заседании парламента (Меджлиса) Ирана.

"Иранский народ сталкивается с такой атмосферой более четырех десятилетий, и опыт показал, что он смог продолжить путь своих мучеников", сказал он, отметив, что Убийство иранского ученого-ядерщика откроет новую главу в прогрессе страны, и вызовет раскаяние бессовестных террористов и их сторонников.

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.