Тегеран не даст повода для войны из-за убийства иранского ученого

По его мнению, ответ Ирана на произошедшее вряд ли будет демонстративным.

"Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги", — написал Пушков в Twitter.

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.