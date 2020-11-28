28 нояб. 2020 г., 22:20
Journalist ID: 2388
News Code: 84127522
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Международное сообщество должно открыто осудить убийство иранского ученного: эксперт

Международное сообщество должно открыто осудить убийство иранского ученного: эксперт

Тегеран, 28 ноября, ИРНА - Эксперт по внешней политике и американо-израильским делам Мехди Закерян раскритиковал международное сообщество за то, что оно не осудило убийство Мохсена Фахризаде быстро и открыто.

«Ни одна страна, человек или группа не взяли на себя ответственность за убийство Фахризаде, но в первую очередь международное сообщество должно было открыто осудить это убийство», - отметил он.

Закерян добавил, что «в этой связи Ирану необходимы серьезные и эффективные действия, чтобы убедить международное сообщество осудить это террористический акт».

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.

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