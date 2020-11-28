Международное сообщество должно открыто осудить убийство иранского ученного: эксперт

«Ни одна страна, человек или группа не взяли на себя ответственность за убийство Фахризаде, но в первую очередь международное сообщество должно было открыто осудить это убийство», - отметил он.

Закерян добавил, что «в этой связи Ирану необходимы серьезные и эффективные действия, чтобы убедить международное сообщество осудить это террористический акт».

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.