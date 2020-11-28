Совет по правам человека Ирана призвал Международное сообщество проследвать виновных в убийстве Фахризаде

«Политика максимального давления Трампа, которая является обновленной версией сокрушительного давления Обамы, пытается сорвать путь прогресса иранского народа двумя «бритвами»: санкциями и террором. Несмотря на то, что санкции являются продуктом решений Белого дома и Конгресса США, эти западные страны, особенно европейские, пытаются увеличить расходы на самообеспечение иранской нации, вводя санкции и привнося их в сферу медицины и медицинского оборудования», - говорится в заявлении.

«Поэтому призываем Генерального секретаря ООН, Верховного комиссара ООН по правам человека и президента Совета по правам человека, а также правительства западных стран оперативно и открыто осудить убийство ученого Фахризаде без учета этого преступного деяния, и использовать все механизмы для сотрудничества с судебной властью Исламской Республики Иран, чтобы выявить, привлечь к ответственности и наказать виновных в этом преступлении», - отмечается там.