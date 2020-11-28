28 нояб. 2020 г., 21:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84127498
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Зариф: позорно, что некоторые отказываются противостоять терроризму

Зариф: позорно, что некоторые отказываются противостоять терроризму

Тегеран, 28 ноября, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Твиттере, что это позорно, что некоторые отказались противостоять терроризму.

«Несомненно, теракт против нашего ученого-ядерщика был спланирован террористическим режимом и осуществлен его преступными соучастниками», - написал он.

«Жалко, что некоторые отказываются противостоять терроризму и прикрываются призывами к «сдержанности», - добавил он.

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.

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