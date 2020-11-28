Работы восьми иранских детей попали на бельгийское биеннале книжной графики

Ава Саффарян, Ависа Ядегари, Хельма Кабири, Дина Норузи, Раха Багери Мотлаг, Сарвеназ Хакбаз, Сетаеш Бахадоран и Махдис Рудаки - восемь иранских художников, чьи работы на тему лодок были использованы для создания книг на этом культурном и художественном мероприятии.

Основная аудитория этой выставки - студенты, и эта биеннале предоставила педагогам, учителям и тем, кто работает с детьми и подростками, уникальную возможность поговорить, обсудить и обменяться идеями в этой области. В течение десяти дней выставки будут выставлены на всеобщее обозрение по два экземпляра каждой книги.