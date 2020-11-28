Зариф призвал международное сообщество осудить государственный терроризм

«Террористы убили другого известного иранского ученого. Эти теракты являются явным нарушением международного права, моральных принципов и человечности. Международное сообщество обязано противостоять таким действиям», - написал он.

«Для поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире Иран находится в передовой борьбы с терроризмом. Мы призываем международное сообщество осудить государственный терроризм и прийти к консенсусу в отношении напряженности и авантюр в регионе», - добавил он.

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.