28 нояб. 2020 г., 18:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84127366
0 Persons

Зариф призвал международное сообщество осудить государственный терроризм

Зариф призвал международное сообщество осудить государственный терроризм

Тегеран, 28 ноября, ИРНА - «Мы призываем международное сообщество осудить государственный терроризм и достичь консенсуса в отношении напряженности и авантюр в регионе», - написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

«Террористы убили другого известного иранского ученого. Эти теракты являются явным нарушением международного права, моральных принципов и человечности. Международное сообщество обязано противостоять таким действиям», - написал он.

«Для поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире Иран находится в передовой борьбы с терроризмом. Мы призываем международное сообщество осудить государственный терроризм и прийти к консенсусу в отношении напряженности и авантюр в регионе», - добавил он.

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 8 =