Иран призвал Великобританию осудить убийство иранского ученного

«Убийство этого выдающегося ученого является ярким примером нарушения международного права и нарушения международных ценностей и норм в области прав человека», - написал он в Twitter.

«Мы ожидаем, что правительства и международные организации открыто осудят это подлое убийство», - отметил он.

«Итак, в качестве посла Исламской Республики Иран в Великобритании, я просил британское правительство открыто осудить этот бесчеловечный акт сионизма», - добавил он.

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.