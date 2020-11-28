28 нояб. 2020 г., 18:19
Journalist ID: 2388
News Code: 84127338
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Иран призвал Великобританию осудить убийство иранского ученного

Иран призвал Великобританию осудить убийство иранского ученного

Тегеран, 28 ноября, ИРНА - Посол Ирана в Великобритании Хамид Баиди Нежад призвал лондонское правительство осудить убийство известного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

«Убийство этого выдающегося ученого является ярким примером нарушения международного права и нарушения международных ценностей и норм в области прав человека», - написал он в Twitter.

«Мы ожидаем, что правительства и международные организации открыто осудят это подлое убийство», - отметил он.

«Итак, в качестве посла Исламской Республики Иран в Великобритании, я просил британское правительство открыто осудить этот бесчеловечный акт сионизма», - добавил он.

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.

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