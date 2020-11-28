В Иране объявили о присоединении к военно-морским силам эсминец Дена

«В ближайшие дни будут продемонстрированы еще другие собственные возможности оборонного вооружения военно-морского флота», - сказал он.

«Бронированный ракетный крейсер, который является высокоскоростным, мощным судном, прошел все морские испытания и на этой неделе готов присоединиться к ВМФ», - рассказал он.

«Эсминец Дена разработан в Министерстве обороны и поддержки Исламской Республики Иран, и построен под наблюдением и участием ВМС», - указал Ханзади.

По словам командующего ВМС, «Дена - это пятое поколение ракетных установок, четыре из которых попали в состав ВМФ Северного флота за последние годы».