28 нояб. 2020 г., 18:08
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News Code: 84127326
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В Иране объявили о присоединении к военно-морским силам эсминец Дена

В Иране объявили о присоединении к военно-морским силам эсминец Дена

Тегеран, 28 ноября, ИРНА - Командующий военно-морскими силами Исламской Республики Иран Хосейн Ханзади объявил о присоединении к этим силам эсминца Дена в первой половине января.

«В ближайшие дни будут продемонстрированы еще другие собственные возможности оборонного вооружения военно-морского флота», - сказал он.

«Бронированный ракетный крейсер, который является высокоскоростным, мощным судном, прошел все морские испытания и на этой неделе готов присоединиться к ВМФ», - рассказал он.

«Эсминец Дена разработан в Министерстве обороны и поддержки Исламской Республики Иран, и построен под наблюдением и участием ВМС», - указал Ханзади.

По словам командующего ВМС, «Дена - это пятое поколение ракетных установок, четыре из которых попали в состав ВМФ Северного флота за последние годы».

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