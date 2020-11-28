Азербайджанский аналитик заявил об укреплении отношений между Тегераном и Баку

Азербайджанский политолог заявил, что Иран во второй карабахской войне поддерживал территориальную целостность Азербайджанской Республики, и решение Тегерана не передовать оружия в Армению через свою территорию считается явным примером разумной позиции.

В репортаже говорится о заявлениях президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 20 ноября, когда он назвал Иран дружественную и братскую страну. Алиев также поблагодарил Иран за закрытие своего воздушного пространства и сухопутных границ для отправки оружия в Армению.

«Несмотря на утверждения некоторых аналитиков, которые считали поддержку Ирана Азербайджанской Республики только на словах, слова Алиева показали, что Тегеран практически поддерживал Баку в ходе 44-дневней карабахской войны», считает Шахиноглу.

Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk» заявил, что Азербайджанская Республика покупает оружия у России, Израиля, Белоруси, Ирана, Украины, Турции и стран Восточной Европы.

В репортаже также высоко оценили позицию военных властей Ирана, верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи и советника лидера по внешней политике Али Акбара Велайати по освобождению оккупированных земель от армянских сил.

Шахиноглу считает, что после карабахской войны новая страница откроется в отношениях Ирана и Азербайджанской Республики, и Алиев при посещении освобожденного Джебраильского района вблизи азербайджано-иранской границы по реке Араз не случайно назвал границу с Ираном «границей дружбы».

Он заключил, что двустороннее сотрудничество Ирана и Азербайджанской Республики эффективно расширяется.

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