Моссад и организованный терроризм: убийство иранского ученого

Некоторые иранские ученые-ядерщики попали в список убийц Моссада и ЦРУ с прошлого года, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке создать ядерное оружие в сатирическом шоу. В течение последних двух лет премьер-министр сионистского режима неоднократно называл мученика Мохсена Фахризаде как одним из самых выдающихся ученых-ядерщиков в Иране, и таким образом Нетаньяху было разрешено убить этого мученика. К сожалению, израильские и американские террористические организации использовали глобальное пространство и верховенство закона джунглей в международных отношениях для ликвидации влиятельных иранских деятелей.

Убийство двух великих командиров, бывшего командующего силами Кудс генерала Касема Сулеймани и заместителя главы аль-Хашд аш-Шааби в Ираке Абу Махди аль-Мохандеса также было результатом совместного террористического сотрудничества между США, Израилем, Саудовской Аравией и ОАЭ. По этой причине кажется, что Израиль пытается заставить Иран поспешно реагировать в оставшийся месяц администрации Дональда Трампа, убив этого ученого-ядерщика, чтобы регион столкнется с новым кризисом. Убийство, которое видимо давно было планировано, совершилось в контексте недавних консультаций между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео.

На указанной встрече Биньямин Нетаньяху включил некоторых из самых влиятельных личностей Движения сопротивления в список убийц Моссада и получил необходимое разрешение от президента США Дональда Трампа на убийство этих фигур. Убийство мученика Мохсена Фахризаде не будет последним. Ожидается, что в течение следующего месяца в Ливане, Сирии, Ираке и даже Иране произойдут другие убийства. Недавние нападения самолетов сионистского режима на базы защитников святыни в Сирии также являются частью процесса организованного терроризма между Израилем и США. Однако Биньямин Нетаньяху прекрасно понимает, что с уходом Дональда Трампа из Белого дома он потеряет свою поддержку и будет навсегда выведен из власти сионистского режима.

Таким образом, Нетаньяху думает, что нарушение мира в регионе, вовлечь страны оси сопротивления, включая Иран, в конфликт и провести совместную атаку против этих стран могут создать гарантировать его власть. Мохаммед бин Салман также считает, что если Джо Байден приходит к власти в США, Мохаммед бин Наиф заменит его на посту наследного принца Саудовской Аравии. Следовательно, создание кризисов – общая политика США, Израиля и некоторых реакционных арабских режимов. Следует отметить, что этот кризис, как и 33-дневная война в Ливане в 2006 году, сможет оказать противоположное влияние на сионистский режим.

Материал: газета "Арман-е Мелли"