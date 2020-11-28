Иран призвал ШОС преследовать виновных в убийстве иранского ученного-ядерщика

Мохаммад Кешаварзаде в субботу в письме Генеральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества Владимиру Норову заявил: «С сожалением сообщаю вам, что вчера международное сообщество стало свидетелем еще одного террористического акта в Иране и мученической смерти одного из самых выдающихся иранских ученых и главы Организации исследований и инноваций Министерства обороны Исламской Республики Иран доктора Мохсена Фахризаде».

«Это произошло в тени молчания и бездействия международного сообщества перед лицом нормализации государственного терроризма и совершения экстерриториальных убийств простых граждан и должностных лиц независимого и суверенного государства-члена ООН, и является явным нарушением международного права», - написал он.

«Одна из основных целей Шанхайской организации сотрудничества, в которой Исламская Республика Иран является членом-наблюдателем, - это приверженные коллективные усилия стран-членов по обеспечению безопасности и стабильности в евразийском регионе и противодействию угрозам, исходящим от терроризма, сепаратизма и экстремизма», - добавил он.

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.