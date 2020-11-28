Иранский фотограф получил почетный диплом Лондонского кинофестиваля

В интервью ИРНА Мустафа Нодех сказал, что это фото фермера из Гиляна, сделанное в Рудбаре. «Эта же фотография вышла в финал американского конкурса LensCulture, а недавно - на групповой выставке памяти Аббаса Кияростами в Торонто, Канада, также была выставлена ​​на обозрение», - отметил он.

По его словам, 3162 фотографа из 105 стран мира приняли участие в Международном фестивале изобразительного искусства в России.

Нодех также сказал, что его фотография под названием «Путь» недавно была размещена на обложке 35-го Международного фестиваля Awards в России.

Мостафа Нодех родился в 1981 году и начал свою профессиональную карьеру в 2011 году. С 2016 года он участвовал в зарубежных фестивалях, выиграл несколько наград и добился международного успеха. Нодех является членом Иранской ассоциации фотографов, членом Международной федерации искусства фотографии FIAP и членом Клуба молодых фотографов.

Среди его наград можно указать на золотые медали Doboj Salon и Nordic в Швеции и Дании, почетная лента psa Американского фестиваля перспективы, почетный диплом имиджа года Ирана и кандидата на почетные дипломы, а также 35 наград фестивалей России и Lensculture.