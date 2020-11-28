Лидер призвал наказать виновных в убийстве иранского ученного

«Г-н Мохсен Фахризаде, видный ученый-ядерщик и ученый в области обороны страны, был убит преступными наемниками. Это научное лицо за его великие и продолжительные научные усилия, стал мучеником на этом пути», - говорится в послании.

«Два важных вопроса должны серьезно встать на повестку дня всех соответствующих органов: во-первых, преследование этого преступления и окончательное наказание его исполнителей и командиров, а во-вторых, продолжение научных и технических усилий этого ученного во всех сферах, в которых он участвовал», - подчеркнул лидер.

27 ноября в в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.