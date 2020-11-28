Рухани пообещал своевременно отомстить за убийство иранского ученого

Глава иранского правительства на заседании национального штаба по управлению коронавирусом подчеркнул, что иранские власти своевременно и надлежащим образом дадут ответ на это убийство.

Он заявил, что враги Ирана подготовили теракт против иранского исследователя и ученого, который за последние месяцы занимался производством тестов на коронавирус и самодостаточностью страны в области лекарства и медицинских оборудований.

«Это ужасное убийство показывает, что наши враги переживают тревожные недели, когда они чувствуют, что их давление ослабевает, и глобальная ситуация меняется. Для них важно максимально использовать эти дни, чтобы они могли возникать неопределенную ситуацию в регионе и отвлекать глобальное внимание от террора и запугивания, которые они создали сегодня на оккупированных территориях в эти дни», пояснил Рухани.

«Иранский народ и власти страны смелее и ревностнее, чем игнорировать этот преступный акт», подчеркнул иранский президент, добавив, что иранцы умнее и мудрее, чем попасть в ловушку сионистского заговора. «Они хотят подготовить заговор, но не смогут добиться своих целей», сказал он.

27 ноября в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.

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