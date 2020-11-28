Убийство иранского ученого свидетельствует о бессилии врагов: Рухани

«Наши враги должны знать, что мученическое убийство таких, как Мохсен Фахризаде, не только не подорвет волю молодежи и ученых Ирана продолжать пути научного развития, но и их воля будет более решительной», отметил иранский президент.
По его словам, злые руки сионистского режима в очередной раз были запятнаны кровью.
Он подчеркнул, что убийство мученика Мохсена Фахризаде показывает глубину ненависти и злобы врагов Ирана, но его мученичество не замедлит наших научных достижений.
Рухани выразил соболезнования семье иранского ученого и научному сообществу страны.
27 ноября в пятницу глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и он погиб смертью мученика.
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Тегеран, 28 ноября, ИРНА – Несомненно, этот теракт свидетельствует о бессилии врагов Ирана перед лицом научного развития и возможностей страны, и об их последовательных поражениях в регионе и на других политических аренах. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в субботу.
«Наши враги должны знать, что мученическое убийство таких, как Мохсен Фахризаде, не только не подорвет волю молодежи и ученых Ирана продолжать пути научного развития, но и их воля будет более решительной», отметил иранский президент.
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