Минобороны: В комплексе под руководством Мохсена Фахризаде были произведены тесты для коронавируса

"Министерство обороны находится в авангарде создания безопасности для наших людей, и его всегда ненавидят враги, и тех, кто играет более эффективную роль в этой области, естественно, ненавидят враги больше", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.